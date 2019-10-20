Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika işçilerini taşıyan Ahmet A. idaresindeki 41 P 5156 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan midibüs, devrilerek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otobüsü sürücüsü Ahmet A. ile 5 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Devrilen midibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.