Kocaeli'de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi “Geniş Ailem” projesi kapsamında belediye ekibi tarafından yapılıyor. İşitme engelli vatandaşların alışveriş talepleri ise görüntülü aramayla işaret dili tercümanlarınla alınıyor. Kocaeli'nde yaşayan işitme engelli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinden yararlanmak için belirlenen telefon hattını görüntülü arayabiliyor. Arama yapan işitme engelli vatandaşların çağrısına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli işaret dili tercümanı cevap veriyor. Telefona düşen her görüntülü aramaya cevap veren tercümana, işaret dili ile konuşan işitme engelli vatandaşlar rahatlıkla taleplerini bildirebilirken, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.

İşitme engelli vatandaşlara ambulans talebi, gıda ve hijyen paketi talebi, sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi talebi, banka borcu erteleme ve banka işlemleri konusunda bilgi talebi, ücretsiz izine çıkarılan kişilerin haklarını öğrenme talebi gibi birçok konuda hizmet veriliyor.