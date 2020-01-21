Kocaeli'de “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim” konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, MARKA'nın destekleriyle düzenlenen “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim” çalıştayı, sanayi ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, kentin istihdam hamlesini arttırmak amacıyla son derece önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının(MARKA) katkılarıyla gerçekleştirilen “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim” çalıştayı kentin sanayi ve iş insanlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen “Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü” Fizibilite Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, KO-MEK eğitimleriyle, istihdama önemli bir hamle getirilebileceği üzerinde çalışmalar yapıldı. İzmit ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen çalıştaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Bölükbaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile kentin sanayi ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ülkenin işsizlik sorunun dün olduğu gibi bugün de olduğunu kaydedederek, “Sanayicilerimizi nitelikli eleman istiyor. Bundan 10 yıl önceye kadar işsizlik varsa piyasada iş gücüne doyulmuş anlamı taşıyordu. Şuanda işsiz var ama aynı zamanda sanayiciler de eleman bulamıyor. İşte bu çalıştay bu açığa parmak basıyor. Nitelikli iş gücü yetiştirmemiz lazım” dedi.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam konusuna özellikle KO-MEK'in mesleki eğitim kurslarıyla destek verdiğini ifade ederek, “KO-MEK'in mesleki eğitimleriyle birçok insana eğitim vererek iş sahalarında yer bulmalarına vesile oldu. Gördük ki, eğitim istihdamın güçlenmesinde önemli. Bu düşüncemizi bir çalıştaya yönlendirmek istedik. Bir tarafta işe uygun vasıflı eleman arayan sanayici, diğer tarafta iş arayanlar var. Büyükşehir olarak bu iki unsura nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışma başlattık. Maksadımız, işsiz kalmasın, iş arayan sanayici de nitelikli elemana ulaşsın” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştay, dört oturum şeklinde gerçekleştirildi. Çalıştayda ‘nitelikli eleman özellikleri ve işe yerleştirme süreçleri ile yeni mezunların teorik-uygulama beceri ve özellikleri' sektörlere göre öncelikli nitelikli eleman ihtiyaçları, gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler, istihdam odaklı mesleki eğitim modeli önerileri ile mesleki eğitim süreci ve paydaşların rolleri' konuları ele alındı.