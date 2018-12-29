Kocaeli'de istiklal şairi anıldı

Kocaeli'de İstiklal Marşı şairi, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Şairin kendi şiirlerinden bestelenen marşlar ve ezgilerden oluşan eserler seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü, “Kılavuz Gençlik” projesi kapsamında gerçekleşen Gebze Kılavuz Gençlik Merkezinin açılış gününde şair-yazar Serdar Tuncer ve sanatçı Uğur Işılak'ın katılımıyla vefatının 82. yıl dönümünde Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Alaeddin Alkaç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi şube müdürleri, Akademi Lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda Milli Şairin kendi şiirlerinden bestelenen marşlar ve ezgilerden oluşan eserler seslendirildi.

Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkılar söylendi.İstiklal Marşı'nın bir direnişi simgelediği belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Onu tanımak ve anmak demek onun gibi güzel, inançlı, kararlı, ahlaklı ve azimli olmak demektir. İstiklâl Marşı, bir milletin yeniden dirilişinin sembolüdür. Çok güzel duygular ve rahmetle Mehmet Akif'i anıyoruz. Bu güzel insanı kendimize örnek alırsak Akif'in ruhu bizden razı olur” dedi.

Programda seslendirilen eserler programa katılan Akademi Lise gençliği tarafından ilgiyle dinlenirken duygu dolu dakikalar yaşandı. Akademi Lise gençliği seslendirilen eserler büyük beğeni topladı. Programın sonunda Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'e teşekkür edildi.