Kocaeli'de Jandarma 82 parça tarihi eser ele geçirdi

Kocaeli’de jandarma ekipleri Mart ayında yaptığı operasyonda 82 parça tarihi eser ve 561 bin 26 makaron ele geçirdi.
Kocaeli'de jandarma ekipleri Mart ayında yaptığı operasyonda 82 parça tarihi eser ve 561 bin 26 makaron ele geçirdi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda 82 parça tarihi eser, 8 kaçak cep telefonu, 561 bin 26 makaron, bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara, 356 kilo tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 142 elektronik sigara ve 96 izinsiz kazı malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.