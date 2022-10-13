Kocaeli'de jandarma ekiplerinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada litrelerce etil alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 410 gram esrar, 102 litre bandrolsüz etil alkol, 21 kaçak içki, 374 sahte bandrol, 236 sahte marka etiketleri ve 290 boş içki şişesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.