Kocaeli'de jandarmadan terör operasyonu

Kocaeli'de PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadelede çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M.M.G. (29) isimli şahıs, İzmit'te yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.