Kocaeli'de Judo Şampiyonası heyecanı yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Şampiyonası, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 12 ülke ile Türkiye'nin farklı illerinden bin 40 sporcunun katıldığı şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Şampiyonanın ilk gününde açılış seremonisi yapıldı. Açılış seremonisi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Judo Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çatal, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve diğer yetkililer, dereceye giren bazı sporculara madalya verdi.

4 ayrı kategoride müsabakalar yapıldı

Çalışma kampının 12-16 Aralık tarihleri arasında, Seka 50. Yıl Spor Salonunda gerçekleştiği şampiyonanın müsabakaları Süper Minikler Ferdi, Minikler Ferdi, Yıldız Ferdi ve Ümit Takımlar olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. Yurtdışından ve ülke genelinden sporcu aileleri ve vatandaşların katıldığı şampiyonada heyecanlı anlar yaşandı.