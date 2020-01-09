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Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kaçakçılığın durdurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesinde V.K. isimli bir şahsın ülkeye kaçak yollarla sokulan cep telefonlarını sattığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine dün operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda V.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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