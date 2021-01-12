İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenilen 55 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenilen 55 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. İki evde yapılan aramalarda 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.