Kocaeli'de kaçak hafriyata 39 milyon 969 bin TL ceza kesildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de deniz uçakları ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı denetimlerde kaçak hafriyat döken firma ve şahıslara 39 milyon 969 bin TL ceza kesildi.

İnşaat, yıkıntı ve diğer atıkların belirli alanlara taşınması ve bertaraf edilmesi insan sağlığı, çevre estetiği ve yaşanabilir bir çevre adına büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığından aldığı yetkiyle il genelindeki atıkların toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilme faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, hafriyat atıklarının belirlenen sahalarda bertaraf ederek insan ve çevre sağlığı ile aynı zamanda şehir estetiğinin bozulmaması için kapsamlı denetim çalışmalarını karadan gezici ekipler ve havadan da insansız hava araçları ile 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Daha yaşanabilir çevrenin sağlanıp korunması adına deniz uçağı, drone, mobil araçlar yapılan denetimlerin yanı sıra hafriyat araçları uydu takip sistemi, şehir polis kamerası ve hafriyat bilgi sistemiyle de takip ediliyor. İl sınırları içerisinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere zabıta ve jandarma güçleri de katılıyor. Denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı faaliyetlerinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen firma ve şahıslara son iki yılda yaklaşık olarak 39 milyon 969 bin TL para cezası kesildi. 2019 yılında ise şu ana kadar 1 milyon 299 bin TL cezai işlem uygulandı.