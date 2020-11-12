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Kocaeli'de kaçak midye avcıları cezaya doymuyor

Kocaeli’de koruma altındaki kuş gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapan şahıslara, zabıta, emniyet ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde ceza kesildi.

Kocaeli'de koruma altındaki kuş gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapan şahıslara, zabıta, emniyet ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde ceza kesildi. Daha önce defalarca ceza kesilen şahısların av malzemelerine ise el koyuldu.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı yer olan bölgede kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, kesilen cezalara rağmen avlanmaktan vazgeçmiyor. Bu kapsamda sahil kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, koruma altındaki kuş gözlem alanında bazı kişilerin kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edildi.


Ekipler tarafından sudan çıkartılan ve daha önce birçok kez ceza kesilen şahıslara, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından “Su Ürünleri Kanununa” kabahatten ceza kesildi. Bölgede suya indirilen amfibi araç ile yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda midye toplamada kullanılan araç ile balık yemine ise el konuldu.

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