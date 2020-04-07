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Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olarak üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olarak üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir imalathanede kaçak maske üretildiği tespit edildi.


Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kutulara koyulmuş halde 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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