İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Kocaeli’de jandarma ekipleri piyasa değeri 200 bin TL olan bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri piyasa değeri 200 bin TL olan bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derince'de bir ikamette operasyon düzenledi. Operasyonda ikamette ve 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 184 kilo kıyılmış bandrolsüz tütün, 5 bin içi dolu makaron ve 43 bin 200 boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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