Kocaeli'de kaçakçılara polis operasyonu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda, gümrük kaçağı 5 bin litre karışımlı akaryakıt, 243 bin 900 makaron, tütün ve gümrük kaçağı 12 telefon ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmit, Körfez, Gebze ve Gölcük'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda ise 12 gümrük kaçağı cep telefonu, 146 bin 200 içi boş makaron, 97 bin 700 içi tütün dolu makaron, 64 paket kıyılmış tütün, 308 puro, 3 bin 977 TAPDK bandrolü, 370 paket nargile tütünü, 430 kilo açık kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.