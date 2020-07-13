Kocaeli'de kaçırdıkları şahısları darp eden çek-senet çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Kocaeli'de kaçırdıkları şahısları darp ederek zorla senet imzalattığı iddia edilen 10 kişilik çek-senet çetesi, polis operasyonu ile çökertildi. İstanbul, Yalova ve Kocaeli'de gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 25 Mayıs günü tanımadığı kişilerce kaçırılarak Kocaeli'de bir depoda darp edilen ve kendisine zorla senet imzalatıldığını iddia eden Ç.T. isimli şahıs polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli emniyet Müdürlüğü ekipler, Ç.T. isimli şahsı kaçıran şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin sonrasında olaya karışan şüphelilerin, çek-senet tahsili konusunda sorun yaşayan kişilerle anlaştıktan sonra tahsilat yapılacak şahısları kaçırdıktan sonra bir depoda darp ettikleri ve zorla senet imzalattıkları belirlendi. Şahısların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler tarafından Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce tutuklanan 6 kişilik çete ile bağlantıları çıktı

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 otomatik tüfek, silahlara ait çok sayda mermi ve fişek, bir miktar uyuşturucu ile zorla imzalatıldığı düşünülen çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyon sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şahısların ayrıca Başiskele'de bir şahsı borç tahsil etmek için depoya kapatarak darp ettikleri iddiasıyla 24 Haziran günü düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan 6 kişi ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Operasyon anı saniye saniye polis kamerasında

3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon ise polis kamerasında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonlarda, ikametlerde yapılan aramalar ile ele geçirilen silah ve senetler görünüyor. Görüntülerin devamında ise gözaltına alınan şahıslar, polis ekiplerince ekip otolarına alınıyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.