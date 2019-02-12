Kocaeli'de kadınlar 10 bin bez torba üretmek için meydanda buluştu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Halk Eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerler, yeni Çevre Kanununa destek vermek amacıyla 10 bin bez torba üretip dağıtmak için ilçe meydanında tezgah kurdu. Üretilen ve bedava dağıtılan binlerce torbadan almak isteyen ev hanımları birbiriyle yarıştı.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından hazırlanan ve belediye ile ilçe kaymakamlığın destek proje ile ilçe meydanında hazırlanan binlerce bez torba vatandaşlara dağıtıldı. Naylon poşet yasası olarak da bilinen yeni Çevre Kanununa destek olmak isteyen çevreci kadınlar, bu kapsamda 10 bin bez torba üretip dağıtma hedefiyle ilçe merkezinde bulunan Anıtpark alanında dikiş tezgahları kurdu. Kurulan tezgahlarda seçtikleri kumaşlarla dikiş tezgahlarına getiren vatandaşlar, 10 TL vererek yeni ve çevreci alışveriş torbalarına kavuştu. Proje kapsamında meydanda dağıtılan yaklaşık 2 bin bez torbadan almak isteyen kadınlar ise birbiriyle yarıştı.

“Çevremize ve insanlara katkıda bulunuruz diye düşünüyoruz”

Naylon poşetin kaldırılması kararına destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Halk Eğitim usta öğreticisi Zeliha Emirdağ, “Her türlü torbayı diktik. Pazar torbası, manav torbası, ekmek torbası gibi aklımıza gelecek her şey için poşetler hazırladık. Şu anda öğrencilerimize de bunu öğretiyoruz. Ayrıca halkımızın da faydalanması için isteyenlere torba dikip satıyoruz. Sesimizi ne kadar duyurursak o kadar çevremize ve insanlara katkıda bulunuruz diye düşünüyoruz. Bugün hediye olarak bin 800 tane dağıtıldı. Ayrıca dikim standımız var, dikip de satıyoruz. 10 bin torba hedefimiz var inşallah yetiştireceğiz” dedi.

“Farkındalığı yaymak için canla başla çalışıyoruz”

Mahalle konaklarında proje kapsamında 2 bin bez torba diktiklerini anlatan koordinatör eğitmen Yasemin Demircan ise, “Yönetici hocamız Ümran Ceyhan koordinesinde kaymakamımız ve belediye başkanımız ve Milli Eğitimim müdürümüzün katkılarıyla normal bez torbaların dışında kendi dizaynımız olan torbalar ürettik. Bunlar cüzdan haline geliyor. İlçemizde sadece marketlere değil tüm sivil toplum kuruluşlarına da bu tür farkındalığı yayabilmek için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.