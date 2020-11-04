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Kocaeli'de kaldırım parklanmalarına geçit yok

Kocaeli’de kaldırımlara park ederek yaya güvenliğini riske atan araçlar sahiplerine cezai işlem uygulanarak çekiliyor.

Kocaeli'de kaldırımlara park ederek yaya güvenliğini riske atan araçlar sahiplerine cezai işlem uygulanarak çekiliyor.


Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde kaldırım üzerine park ederek yaya trafiğini aksatan ve tehlikeye düşüren araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çekiliyor. Son olarak İzmit merkezde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi'nde denetim yapan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler cezai işlem uyguladıkları aracı çekici ile bulunduğu yerden kaldırdı.


Zabıta ekipleri, araç sürücülerinden parklanmanın yasak olduğunu gösteren işaret ve işaretçileri dikkate almalarını istedi. Park etmenin yasak olduğu yerlerde araçlara izin verilmeyeceğini belirten ekipler, uymayan araçların çekileceği ve sahiplerine yasal işlem uygulanacağı bilgisini verdi.

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