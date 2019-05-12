Kocaeli'de kanser taramaları 12 ilçede devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kocaeli'nde “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele'de 394 kişiye HPV, bin 58 kişiye GGK kanser taraması yapıldı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sağlık karavanı, Başiskele ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başiskele'de tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara rahim ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanı, ilçenin tüm mahalle ve köylerinde toplamda 394 HPV (Rahim ağzı kanseri), 1058 GGK (Gaitada gizli kan testi) taraması gerçekleştirdi. Ayrıca bin 765 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verildi.

Başiskele ilçesinde taramaları bitiren ekibin Kocaeli'nin tüm ilçelerini dolaşacağı belirtildi. Sağlık karavanın ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Öte yandan, vatandaşlar yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı çağrı merkezinden sağlık karavanı hakkında bilgilere ulaşabiliyor.