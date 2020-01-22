Kocaeli'de kar timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi karla mücadele timleri, ilçe merkezlerine yağabilecek kara karşı hazır kıta bekliyor.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezlerinde de göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekip Kartepe Otel Yolu, Gölcük Ekikli Tepe ve diğer birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışına göre ekipler, belli aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'de özellikle şehrin yüksek yerlerinde ve köylerde ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Yapılan çalışmalar ile araçların ve yayaların, can ve mal güvenliği korunması amaçlanıyor. Kocaeli'de yüksek kesimlere yağan kar yağışıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler hazır bulunuyor. Ekipler özellikle şuanda yoğun kar yağışının yaşandığı Kartepe Otel Yolu, Gölcük Erikli Tepe ve diğer pek çok yüksek noktada karla mücadele ediyor. Bugün itibari ile kar yağışı nedeniyle Kocaeli genelinde, kapalı merkezi ve köy yolu bulunmuyor.

İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ve 225 adet araç ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.