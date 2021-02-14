İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı il genelinde devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği tahmininde bulunduğu iller arasında olan Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte 12 Şubat Cuma günü yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, Kocaeli'yi beyaza bürüdü. Kar yağışı kent genelinde devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.