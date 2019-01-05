Kocaeli'de kar yağışı tekrar başladı

Kocaeli'nin yüksek kesimleri, dün geceden itibaren tekrar başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı sebebiyle önlem alan ekipler ise trafiğin aksamaması için yollarda çalışmasını sürdürüyor.

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta etkisini hissettiren kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başladı. Kar yağışıyla Kartepe ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi beyaza büründü. Kentin alçak kesimlerinde yağmur yağışı görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama sonrasında yollarda tuzlama çalışmaları yapan ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ise yol açma çalışması yapıyor.

"Kent merkezinde kar yağmadı, biz kara geldik"

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırması beklenirken, vatandaşlar aileleri ile birlikte Kocaeli Kent Ormanı'na gelerek karın tadını çıkarttı. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu duyduklarında eğlenmek için Kocaeli Kent Ormanı'na gelip karın tadını çıkarttıklarını söyleyen Mümine Yalçınsoy, "İzmit kent merkezinden geliyoruz. Orada kar yağmadı, biz kara geldik. Çocuklar eğlenmek istediler. Biz de geldik. Doyasıya eğlendik. Hatta yukarıda kocaman bir kardan adam yaptık. Sürekli kar yağacak diyorlar ama sanki Meteoroloji bizi kandırıyor gibi. Çünkü biz kar yağışını çocuklarla birlikte merakla bekliyorduk. Yağmayınca biz de buraya geldik" dedi.