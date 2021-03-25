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Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

Kocaeli’de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Kocaeli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava tahminin ardından, 2 gün önce başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. 2 gün boyunca ara ara devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı tüm ilçelerin yüksek kesimlerinde devam etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri etkili olan kar yağışına karşı, yağışın etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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