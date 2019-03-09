Kocaeli'de Kara Fatma unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü tarih Sempozyumunun ilk özel oturumunda Milli Mücadelenin önemli kahramanı “Kara Fatma” lakaplı Fatma Seher hanımın hayatına yer verildi.

“Tiyatro Sanatı Perspektifinden Milli Mücadelede Fatma Seher” konu başlıklı oturuma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi başkanlık yaptı. Oturuma konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Türel Ezici, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Sekmen ve tiyatro oyuncusu Nursel Çeliktürk katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi, “Şehir Tiyatroları olarak ilk kez bu sempozyumda yer alıyoruz. Şehir Tiyatroları olarak ‘Kara Fatma' oyununu sahneye taşıdık. Sahneye taşıdığımız Kara Fatma tarihsel bir gerçeği yansıttığı için akademisyenlerden destek aldık. Bizim için zor bir süreç oldu ama başarılı bir tarihsel oyunu sahneye taşıdık” dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Türel Ezici, “Kara Fatma, Anadolu kadın dayanışmasından gelen savaşçı bir kadın. Kurgusal bir karakter değil, Bu ülkenin milli mücadele tarihinden gelmiş önemli bir kahraman. Hakkında çok bilgi var. Böyle bir karakteri sahneye taşımak benim için çok önemli bir olay. Fatma Seher'e ‘Kara' lakabını veren Mustafa Kemal'dir. Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüşen Fatma Seher, Milli Mücadelede görev almak istediğini Mustafa Kemal'e söyler. Mustafa Kemal, onun savaşçı kişiliğini görür ve Kara Fatma lakabını verir. Kara Fatma, kısa sürede kurduğu milis birlikleriyle Kocaeli'nde öne çıkan isimlerden biri. Milis güçleri içerisinde önemli derecede kadın var. Milli Mücadelenin önemli kadınlarından biri” diye konuştu.