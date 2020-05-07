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Kocaeli'de karantina yurtları dezenfekte ediliyor

Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı edildiği öğrenci yurtları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle vatandaşların yurt dışından geldikten sonra ilk 14 gün karantinada kaldıkları dezenfekte ediliyor. İzmit ilçesinde bulunan KYK Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda da vatandaşların misafir edilmesinin öncesi ve sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, titizlikle dezenfeksiyon çalışması yaparak her odayı temiz hale getiriyor.


Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda İngiltere ve yurt dışından gelen gemi personelleri, virüs nedeniyle 14 günlük izole zamanını geçiriyor. Yurda gelen vatandaşlar sağlık taraması sonrası tek kişilik odalara yerleştiriliyor. Tam donanımlı olan odalardan vatandaşlar dışarı çıkartılmıyor. Vatandaşların yemek ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

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