Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz hafta 4 gün kenti etkisi altına alan kar fırtınasının ardından yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları sürekli açık tutuyor. İki vardiya olarak nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ve köylerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.