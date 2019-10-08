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Kocaeli'de karton ve mobilya deposunda yangın

Kocaeli’de karton ve mobilya deposunda çıkan yangın korkuttu.

Kocaeli'de karton ve mobilya deposunda çıkan yangın korkuttu.


Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir karton firması ve mobilya deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde kısa sürede yangını kontrol altına aldı.


Tamamen söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

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