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Kocaeli'de kaza yapan tır D-100'de trafiği felç etti

100 karayolunu kapattı.

Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza 11.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikameti, Körfez Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan İrfan D. idaresindeki 41 ACF 489 plakalı tır, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak makas yaptı. Yolun ortasında makaslayan tır nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaralananın olmadığı kazada 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan tırın çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik akışı yeniden normale döndü.

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