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Kocaeli'de kentin 180 noktasına yeni nesil dezenfektan cihazı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayakla açılan yeni nesil dezenfektan cihazlarını kentin 180 noktasına yerleştiriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor. Her türlü tedbiri vatandaşlar için alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ayakla mekanizması çalışan yeni dezenfektan makinalarını şehrin merkezi noktalarına yerleştiriyor. İnsan sağlığının ön plana alındığı yeni makinalar el ile değil sadece ayakla açılma özelliğine sahip. Yeni nesil dezenfektan makineleri böylece hijyeni ön plana alarak vatandaşların herhangi bir olumsuz sorunla karşılaşmamasını sağlıyor.

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