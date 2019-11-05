İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.


Olay, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonrası çıkan yangını fark eden çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangında ise 3 işçi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.