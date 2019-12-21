Kocaeli'de kiral?k ara? firmalar?na 154 bin 877 TL ceza

KOCAEL? (?HA) ? Kocaeli'de ara? kiralama firmalar?na y?nelik polis ekiplerince d?zenlenen uygulamada, kurallara uymayan i? yerlerine 154 bin 877 TL ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet M?d?rl??? ekipleri il genelinde ara? kiralama firmalar?na y?nelik denetimler ger?ekle?tirdi. Kiral?k Ara? Bildirim Sistemi (KAB?S) projesine kay?tl? i?letmeler ile projeye kay?tl? olmayan i?letmelerin tespitine y?nelik d?zenlenen denetimlerde 369 personel g?rev ald?. KAB?S sistemine kay?tl? 208 i?letmenin kontrol edildi?i denetimlerde kurallara uymayan 36 i?letmeye 154 bin 877 TL idari para cezas? uyguland?.

Denetimlerde ayr?ca 776 ?ah?s kontrol edilirken de?i?ik su?lardan aranmas? olan 3 ki?i yakalanarak haklar?nda i?lem yap?ld?.