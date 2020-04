Kocaeli'de korona virüs tarım ve hayvancılıkta üretimi etkilemedi

Kocaeli'de korona virüs önlemleri sürerken, tarım ve hayvancılıkta üretim hız kesmeden sürdürülüyor. İldeki tarımsal üretimin sürdürüldüğünü söyleyen Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, “Üretimden asla vazgeçmeden, son hızla devam etmek üzere sahadayız” dedi.

Kocaeli'de korona virüsle mücadele sürerken, bakanlıklar ve Pandemi İl Kurumu'nun kararları ile ildeki ekonomik üretimin sürdürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Sanayi kenti Kocaeli'de tarımsal faaliyetlerin de sürdürülmesi için çalışmaları sürdüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, tarım ve hayvancılıkta üretimin devam etmesi için sahaya indi. Yapılan çalışmaların kapsamında ilde bulunan 65 yaş üstü üreticilerin evden çıkamamaları nedeni ile koordinasyon çalışmaları yapıldı. Tarımsal ürünlerde fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacı ile ürünün üretim ve dağıtım, satış aşamasında sıkı denetimler yapılıyor. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete tarımsal ve hayvancılıkta üretimin hız kesmeden devam ettiğini belirtirken, üreticilerde üretime kararlılıkla devam edeceklerini ifade ettiler.

“Her zamankinden çok üretmek zorundayız”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Mete, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 salgınından dolayı almış olduğu önlemleri yerinde faaliyete geçirmek ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları üzerine üretimden asla vazgeçmeden, üretimimize son hızla devam etmek üzere, sahadayız. Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde üreticilerimizi tarlalara, bahçelere davet ediyoruz. Bu dönemde yapacağımız çalışmalar, salgın süreci ve sonrasında sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmada hiçbir sıkıntı çekmemek adına bugün her zamankinden çok üretmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda ilimiz Kocaeli ve Türkiye geneli tarımsal ve hayvansal ürünler üreten üreticilerimiz ve ürünleri satanlar için her türlü kolaylık sağlanmış olduğunu hepimiz görüyoruz. Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY ve Pandemi Kurulu olarak bu talimatlar doğrultusunda kararlarımız veriyoruz” dedi.

"Üretimin durmaması için her türlü tedbir almış bulunmaktayız”

Şube müdürleri, ilçe müdürleri, il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri ile teknik anlamda üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Mete, “Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünya ülkeleri gibi bizde zor dönemden geçiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri olarak Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürlükleriyle salgınla mücadele sürecinde Emniyet, sağlık, belediye ve ilgili bütün paydaşlarımızla her konuda istişare ederek tarımsal üretimden tüketime yani tarladan sofraya her safhada önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü tarımsal üreticileri ve Ülkemizin birçok ilinden çalışmaya gelen tarım işçilerimizin yiyecek ve barınmalarını planladık, sürecin takibini yapmaktayız. Tarım işçilerimizle ilgili İçişleri Bakanlığımızın en son çıkan genelgeye istinaden koordinasyonu sağlamış olup, üretimin durmaması için her türlü tedbir almış bulunmaktayız” diye konuştu.

“Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde hiçbir aksaklık meydana gelmedi”

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sokak hayvanların korunmasını da sağladıklarını belirten Mete, Ülkemizin gıda arzını ve üretimini sekteye uğratmamak fiyat artışına fırsat vermeden tarlalarımızdan tutun besi ve kesimhanelere kadar her alanda sıkı denetim halindeyiz. Kocaeli İli olarak tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde hiçbir aksaklık meydana gelmedi, ürettiği ürününü satamayan bir üreticinin de haberi de bana herhangi bir şekilde bugüne kadar ulaşmadı, ayrıca hayvansal üretimde özellikle karkas et fiyatlarının besiciyi memnun edecek seviyelere ulaştığı ancak bu fiyatların bakanlık tarafından dikkatle takip edilerek tüketicinin de pahalı ya et yememesi noktasında da gerekirse et ve süt kurumundaki stoklarımızı devreye alabileceğimizi belirtmek istiyorum. Kocaelimiz evinde kalsın, biz onları sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaştırmak için daima hazırız ve çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Üretim tedbir kurallarına uyarak devem ediyor”

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin de ilin tarımsal faaliyetlerinin en yaygın olduğun ilçelerden birisi olan Kandıra'da tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade ederek, “Vücudun bağışıklık sistemimi güçlendiren taze meyve et, süt, süt ürünleri ve yumurta gibi ürünlere olan talep artış göstermektedir. Bu ürünleri bizler için karda kışta yetiştirmek için uğraşan tüm çiftçilerimize ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediye Başkanlığı ve Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halindeyiz, Kandıra ilçemizde tarımsal ve hayvansal üretim tedbir kurallarına uyarak devem ediyor” ifadelerini kullandı.

Veterinerler üretim için sahada

Kocaeli'de görev yapan veteriner hekimler ise tarımsal üretim için sahada olduklarının mesajını verdi. Vatandaşların besin ihtiyaçlarına ihtiyaç duyduğu zamanda üretimin kararlılıkla devam ettirildiğini belirtti. Kanatlı hayvanlar sektöründe çalışan Veteriner Hekim Taner Bayrak ise, “Kocaelide beyaz et sektöründe de her türlü biyogüvenlik kuralları önceden de olduğu gibi bu dönemde de eksiksiz bir şekilde uygulanarak üretim sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. İnsanlığa sağlıklı temel gıda maddeleri sunumunda tüm sektör paydaşları seferber bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu vesile ile sosyal mesafe kurallarına uyarak evde kal Türkiye diyoruz. Bu salgının bir an önce bertaraf edilmesini temenni ediyor ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

“Üreticilerimiz tedbirler kapsamında tarlalarında ve ahırlarında”

Kandıra ilçesinde tarımsal üretim yapan Seyitaliler Mahallesi Özcan Akıncı da yapılan desteklerle üretimi sürdürdüklerini kaydederek, ”Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkililerimizin üretimle ve satış esnasında sağladığı kolaylıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında üretimimize devam ediyoruz ve edeceğiz. Köyümüzde çevre köylerdeki üreticilerimiz tedbirler kapsamında tarlalarında ve ahırlarında” diye konuştu.