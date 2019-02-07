Kocaeli'de korsan servislere geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerle korsan servis taşımacılarına geçit verilmiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı Denetim Şefliği ekipleri, korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmıyor. Vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde Korsan Servis ve P Plaka denetim uygulamaları düzenli aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü birlikte çalışarak il genelinde korsan yolcu taşımacılığı yapan servis minibüslerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde kurulan uygulama noktalarında 412 servis minibüsü durdurularak, evrakları incelendi. Ekiplerin durdurduğu araçlarda incelemeler yapıldı. Yapılan kontrollerde 19 servis minibüsü 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 24 araç sürücüsüne de ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli cezai işlemler uygulandı.

Denetimlerde izinsiz olarak taşımacılık yapan, Kocaeli'ye diğer illerden gelen ancak güzergah izni almadan taşımacılık yapan, kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan, güzergahı dışında taşımacılık yapan, rehber öğretmen olmadan taşımacılık yapan, personel çalışma belgesi olmadan araç kullanan, taşıması gereken yolcu listesi dışında yolcu taşıyan şoför ve araçlara cezai işlemler uygulanıyor.