Kocaeli'de kulakların pası silindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nostalji Konseri'nde Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri icra edildi. Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde dinleyenleri maziye götüren bir müzik günü yaşandı. Şefliğini Neşe Sarısözen Adalı'nın yaptığı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyenlere sanat müziği eserleriyle bir sanat akşamı yaşattı. Türk Sanat Müziği'nin eski eserlerinin söylendiği konserde eserlere eşlik eden katılımcılar keyifli bir konser akşamı yaşadılar.