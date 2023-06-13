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Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iş yerine yapılan denetimde kumar oynayan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerine yapılan denetimde kumar oynayan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. İş yeri sahibine ise adli işlem başlatıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde H.T. isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. İş yeri sahibine ve kumar oynayan 3 kişiye işlem başlatıldı ve 3 bin 150 TL'ye el konuldu.

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