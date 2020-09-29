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Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, yolları su bastı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak nedeni yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeni ile ağaçlar devrildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak nedeni yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeni ile ağaçlar devrildi.


Kocaeli'yi etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçesinde birçok ağaç rüzgarın etkisi ile devrilirken, kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Derince ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri su baskınlarının meydana geldiği yollarda tahliye çalışması yaptı. Yağışın da etkisini yitirmesi ve yapılan çalışmaların ardından su baskınlarının yaşandığı yollar tekrar trafiğe açıldı.

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