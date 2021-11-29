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Kocaeli'de kuvvetli rüzgar inşaatın çatısını uçurdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.


Olay, Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Tufan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı inşaat halindeki binanın çatısı kuvvetli rüzgar sebebiyle devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı yerinden kaldırıldı.


Şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen binanın sahibi Adil Yüce, "Sabah 09.00 sıralarında işe gitmeye çalışıyorduk. Komşular ve öğretmenler aradı, çatının uçtuğunu söylediler. Biz buraya geldiğimizde ise çatının uçtuğunu gördük. Rüzgar çok şiddetliydi. Dün gerekli uyarılar yapıldı ama demek ki rüzgar çok sert esti ve bizim çatımızı uçurdu" dedi.

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