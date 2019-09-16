Kocaeli'de lise öğrencileri çiğ köfteden zehirlendi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 lise öğrencisi, okul dışından aldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisede eğitim gören B.T., İ.N.B. ve İ.T. adlı 3 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrencilerin durumunu gören öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede gıdadan belirlendiği belirlenen 3 öğrenci ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğrencilerin okul dışından aldıkları çiğ köfteleri yedikten sonra fenalaştıkları belirlendi. Öğrencilerin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen çiğ köfteden numune alan okul yönetimi, yiyecekleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.