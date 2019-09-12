İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de makas atan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kazaya sebep olan sürücü yaralandı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kazaya sebep olan sürücü yaralandı.


Kaza, 12.00 sıralarında Körfez D-100 karayolu Kuzey Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü A. idaresindeki 34 EH 9735 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önünde seyreden 4 araca çarparak dururken, sürücü otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Şükrü A., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.