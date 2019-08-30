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Kocaeli'de marketten 40 bin TL'lik sigara ve kuruyemiş çalan 3 şahıs yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kapısını kırdıkları marketten 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Sakarya’da yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kapısını kırdıkları marketten 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 27 Ağustos gecesi saat 04.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile marketin önüne gelen 4 kişi, zorlayarak kırdıkları kapıdan markete girerek 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çaldı. Çaldıkları ürünleri araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araç ile uzaklaşarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmecilerin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.



Kocaeli'de çaldılar Sakarya'da yakalandılar


İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızların kullandığı aracı belirledi. Aracın izini süren ekipler şahısların kimliklerini ve Sakarya'nın Sapanca ilçesine gittiklerini tespit etti. Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu G.O. (31), D.B. (27) ve B.T. (31) adlı 3 şahsı gözaltına aldı.



Çaldıklarını kabul etmediler


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan G.O. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer iki şahıs ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 1 şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Hırsızlık anları güvenlik kamerasında


Öte yandan, 4 şahsın markete girme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden biri sokak ortasında gözcülük yaptığı sırada 3 şahıs, ellerindeki aletlerle marketin kapısını kırarak içeri giriyor. Hızla kasadaki para, sigara ve kuruyemişleri toplayan hırsızlar geldikleri otomobille uzaklaşarak gözden kayboluyor.

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