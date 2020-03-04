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Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’de polis ekiplerince masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair gelen şikayetler üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan S.E., Ç.V., ve N.D. adlı 3 şahıs ile fuhşa sürüklenen 5 kadın gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, ifadeleri sonrasında serbest kaldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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