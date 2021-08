Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli'nin 7. Kandıra'nın 6. Mavi bayraklı plajı olan Kovanağzı Plajının mavi bayrağı Başkan Tahir Büyükakın tarafından göndere çekildi. Büyükakın mavi bayrağı çektiği plajda vatandaşlarla birlikte denize girdi.

Kandıra'nın 6 Kocaeli'nin 7. Mavi bayraklı plajı olan Kovanağzı Plajında mavi bayrak töreni düzenlendi. Suyunun kalitesi ve çevresel etkenleri neticesinde mavi bayrağa layık görülen Kovanağzı Plajında düzenlenen törende mavi bayrağı göndere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çekti. Düzenlenen törene Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükakın, tören öncesinde ‘Sıfır Atık Mavi Bayrak' temalı resim yarışmasına katılan çocukların çizdiği fotoğrafları inceleyerek yarışmayı kazanan çocuklara hediyelerini takdim etti. Tören sonrasında Başkan Büyükakın, vatandaşlarla birlikte Kocaeli'nin 7. Mavi bayraklı Kovanağzı Plajında denize girdi.

“Kandıra'da 6. Kocaeli'de 7. Mavi bayrağı alıyoruz”

Alınan mavi bayrağın suyun ve çevrenin kalitesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Karamürsel'de ilk mavi bayrağımızı almıştık sonra Kandıra sahillerinde 5 mavi bayrak daha aldık bugün Kandıra'da 6. Kocaeli'de 7. Mavi bayrağı alıyoruz. Mavi bayrak ödülünü veren kuruluş bizim kamu kuruluşlarından değil, yabancı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. Suyun belli kalitelerini çok sayıda kriterlerle inceleyerek ve belirli periyotlarla kontrol ederek bu bayrağı veriyor. Aslında bu mavi bayrak suyun kaliteli olduğunu ve çevresel hassasiyette olduğunu gösteriyor. İnşallah bunların sayısını kaynaklarımızı daha doğru kullanarak arttıracağız. Sıfır atık konusunda çevre ile hassasiyetleri konusunda gönüllerindekini kağıda döken bu evlatlarımız yarın daha huzurlu olacaklar. Biz onlardan emanet aldık dünyayı. Yarın onlara daha güzel dünya bırakmak bizim en büyük görevimiz. Her geçen gün daha fazla ağaç dikmeli ve altyapı yatırımları yapmalıyız. Özellikle küresel ısınmaya karşı daha hassas davranmamız gerekiyor” dedi.

“Elimizin erdiği her noktayı yeşillendirmeye devam edeceğiz”

Konuşmasında yeşilliğin ve çevrenin önemine değinen Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: “Kocaeli'de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. 2000'lerin başında 500 bin metrekare olan toplam yeşil alan şu an 23 milyon 500 bin metrekareye ulaştı. Dünya standardına sadece 0,5 puan kaldı. 14 metrekare kişi başı yeşil alana 13,5 metrekare ile yaklaştık. 0,5 metrekare de eklediğimizde inşallah dünya standardını yakalamış olacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden birisi olacak inşallah. Elimizin erdiği her noktayı yeşillendirmeye devam edeceğiz. Çınarlar, diğer ağaçlar bu kentin dört bir yanında boy gösterecek. Bu şehir her geçen gün daha yeşil bir şehir olmaya devam edecek.”