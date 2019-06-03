Kocaeli'de mezarlıklar bayrama hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı kapsamında yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ekipleri, bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışmalarını çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında İzmit Bağçeşme, İzmit Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve ilçelerdeki kent mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi. Mezarlık içerisindeki ana yollar da yıkanarak çevre bakımları yapıldı.

Çalışmalar 4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi. Öte yandan, Kocaeli genelindeki mezarlıklarda, arife gününde Kur'an-ı Kerim okunacak.