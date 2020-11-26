İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de Milli Eğitim Müdürlüğü personeli filyasyon çalışmalarına destek verecek

Kocaeli’de İl Umumi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur ve personellerin filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarında görevlendirilecek.

Kocaeli'de İl Umumi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur ve personellerin filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarında görevlendirilecek.


Edinilen bilgiye göre Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kocaeli genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirilmesi amacıyla toplan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar yürürlüğe konuldu. Alınan kararlar gereğince uzaktan eğitim kararı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin gönüllülük esasına göre ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak, filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personellerine yardımcı olmak üzere kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlükleri emrine görevlendirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.