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Kocaeli'de milli maç heyecanı sokaklara taştı

Türkiye maçının heyecanı Kocaeli’de sokak ve parklara kurulan dev ekranlarda yaşandı.

Türkiye maçının heyecanı Kocaeli'de sokak ve parklara kurulan dev ekranlarda yaşandı.


Kocaeli'de belediyeler tarafından sokak ve parklara kurulan dev ekranlar, vatandaşlara milli maç heyecanını birlikte yaşama fırsatı sundu. Dün akşam oynanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Kupası elemeleri kapsamındaki İzlanda maçı, belediyelerin çeşitli yerlerde oluşturdukları dev ekranlarda izlendi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark'ta yer alan K@bin'de ve Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında kurulan ekranlar önünde vatandaşlar milli maçı takip ettiler.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de İzlanda ile Türkiye Milli Takımının maçını 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında Gebzelilerle birlikte izledi.

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