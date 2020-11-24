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Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Doğa Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VT 911 plakalı otomobil ile bir doğalgaz şirketine ait olan minibüs çarpıştı. Kaza sonrasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaptıktan sonra otomobilinin başında yere çömelerek oturan ve öylece otomobiline bakan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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