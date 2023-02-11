Kocaeli'de mobilya fabrikasının sünger deposu alevlere teslim oldu

Kocaeli'de bir mobilya fabrikasının sünger deposu alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tepetarla mevki Koru Caddesi üzerinde bulunan fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya üretimi yapan fabrikanın sünger deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.