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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kasım ayı içerisinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çalınması sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin takibi sonucu motosikleti çaldığı iddia edilen Ç.Ö., M.A.ve M.K.F. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şahıstan M.K.F. tutuklanırken diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ise Körfez ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

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