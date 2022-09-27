Kocaeli'de motosiklet kazası:2 yaralı

Kocaeli'de 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Kullar Yolu Caddesi belediye garajı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 41 NC 7007 plakalı motosiklet ile plakası öğrenilemeyen A.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüleri yola savruldu. Durumun 122 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüleri E.A. ve A.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.