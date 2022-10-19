Kocaeli'de muhtarlık hizmet binasının temeli atıldı

Kocaeli'de, birçok büyükşehirde eş zamanlı gerçekleştirilen "100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" çerçevesinde Kullar Tepecik Muhtarlık Hizmet Binasının temel atma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" çerçevesinde, Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Tepecik Muhtarlık Hizmet Binasının temel atma töreni yapıldı. Kocaeli Valiliği koordinesinde, Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Başiskele Kaymakam Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Kocaeli'yi temsilen bu işin burada yapılması bizim için bir onur"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bugünün 19 Ekim Muhtarlar Günü olduğunu belirterek, "Bugün de burada bugünün anlamlı bir projesi olarak birçok ilinde aynı anda temel atma törenleri yapılacak. Şehrimizde de Başiskele seçildi. Kocaeli'yi temsilen bu işin burada yapılması bizim için bir onur. Çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Burada bir su bendi yaptık. Osmanlı döneminden kalma bu eserin yeniden canlanması için çalışma yapıyoruz. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ben bu işlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kentteki bu uyumu her alanda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumdaki unvan ve konumları arttı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak da, "Bu hizmet binasının hem muhtarlara hem de bölge halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği önemle muhtarların toplumdaki unvan olarak konumları ve arttı" dedi.

"Onlarsız kamu hizmeti düşünülemez”

Muhtarların önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise "Muhtarlar bizim gerçekten elimiz kolumuz. Onlarsız kamu hizmeti düşünülemez. En son pandemi sürecinde muhtarların katkısını gördük. Vatandaşın korunmasının en etkili yöntemi muhtarlar oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.